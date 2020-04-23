Maçlar kesinlikle seyircisiz oynanır

Süper Lig maçlarının ne zaman ve nerede başlayacağı konusu tartışılmaya devam ederken, Korona Virüsü Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap liglerin ancak mayıs sonundan sonra başlayabileceğini ancak şu aşamada net bir tarih vermenin doğru olmayacağını belirtti. Azap, "Bence 15 Mayıs'a kadar pek bu konuda bir şey yapma şansımız yok. Salgının tepeye ulaşıp, tepeden sonra nasıl seyir izleyeceğini görmemiz lazım. Ama 15 Mayıs'tan sonra bir değerlendirme yapılır diye tahmin ediyorum. Bir aksilik olmazsa lig Haziran'da başlayabilir. Tüm futbolcuları maçtan 1-2 saat önce test yapmak ve sonucu hemen almak imkansız. Alsanız da pek sağlıklı olmuyor. Futbolcuların sahada sosyal mesafeyi koruması da imkansız" dedi.

HER İHTİMAL MASADA

Maçların seyircili oynanması için bir çok formülün masaya yatırıldığına da değinen Azap, "Sosyal mesafe korunarak stadın 5'te 1'ine seyirci alalım ve bunun gibi fikirler ortaya atılıyor ama ortak kullanım alanları ve o mesafeyi koruma riski çok. O nedenle bence maçların seyircili oynanma ihtimali yok denecek kadar az" dedi.