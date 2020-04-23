Menemen’den Trtovac hamlesi

Sarı-lacivertli takımda başarılı bir sezon geçiren Sırp stoper Jasmin Trtovac’la masaya oturulacak.

TFF 1. Lig'de tarihinde ilk kez mücadele eden Ekol Göz Menemenspor'da kurmaylar, başarılı bir sezon geçiren stoper Jasmin Trtovac ile yola devam etmek istiyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sırbistanlı oyuncuyla önümüzdeki günlerde masaya oturulması planlandığı öğrenildi.

19 KARŞILAŞMADA FORMA GİYDİ

Bu sezon burnu kırılan ve 5 hafta sahalardan uzak kalan Trtovac, sarı-lacivertli formayla 19 karşılaşmada oynadı. Kariyerinde Novi Pazar, Gloria Bistrita, Gaz Metan ve Erzurumspor gibi kulüplerde görev yapan Jasmin Trtovac'ın da gelecek sezon Ekol Göz Menemenspor'da kalmaya sıcak baktığı öğrenildi. Yeni sezonda iskelet kadroyu korumak isteyen İzmir ekibinin, teknik heyetinin Trtovac'ın kalması için olumlu rapor verdiği bildirildi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ