  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Menemen’den Trtovac hamlesi

Menemen’den Trtovac hamlesi

Menemen’den Trtovac hamlesi
Giriş Tarihi: 23.4.2020

Sarı-lacivertli takımda başarılı bir sezon geçiren Sırp stoper Jasmin Trtovac’la masaya oturulacak.

TFF 1. Lig'de tarihinde ilk kez mücadele eden Ekol Göz Menemenspor'da kurmaylar, başarılı bir sezon geçiren stoper Jasmin Trtovac ile yola devam etmek istiyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sırbistanlı oyuncuyla önümüzdeki günlerde masaya oturulması planlandığı öğrenildi.

19 KARŞILAŞMADA FORMA GİYDİ
Bu sezon burnu kırılan ve 5 hafta sahalardan uzak kalan Trtovac, sarı-lacivertli formayla 19 karşılaşmada oynadı. Kariyerinde Novi Pazar, Gloria Bistrita, Gaz Metan ve Erzurumspor gibi kulüplerde görev yapan Jasmin Trtovac'ın da gelecek sezon Ekol Göz Menemenspor'da kalmaya sıcak baktığı öğrenildi. Yeni sezonda iskelet kadroyu korumak isteyen İzmir ekibinin, teknik heyetinin Trtovac'ın kalması için olumlu rapor verdiği bildirildi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Menemen’den Trtovac hamlesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA