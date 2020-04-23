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Haberler Spor Romanya Ligi Antalya’da

Romanya Ligi ’da

Romanya Ligi Antalya’da
Giriş Tarihi: 23.4.2020

Korona virüs nedeniyle liglerin ertelendiği ülkelerden Romanya'da Futbol Federasyonu, 1.Lig'deki külüplerin başkanlarıyla bir video konferans yaptı. Federasyon maçların ne zaman başlayacağı konusunda yapılan video konferansta ligin kalan haftalarının Türkiye'de oynanması önerildi. Rumen basını, Federasyon ile kulüp başkanları arasında yapılan video konferanstan çıkan sonuçta Romanya'da antrenmanların ve şampiyonanın devam edememesi halinde herşeyin Antalya'ya taşınacağı konusunda görüş belirtildiği yazdı. Antalya'da koronavirüsle ilgili herhangi olumsuz bir durumun olmadığını vurgularken, maçların Antalya'da oynanmasının Romanya'dan daha ucuza gelebileceği belirtildi.

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