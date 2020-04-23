  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Turgutlu’nun yeni stadında sona gelindi

Turgutlu’nun yeni stadında sona gelindi

Turgutlu’nun yeni stadında sona gelindi
Giriş Tarihi: 23.4.2020

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 12 bin 500 seyirci kapasiteli yeni stadyum inşaatında sona yaklaşıldı. Yapımına 2013'te başlanan UEFA standartlarındaki yeni stadyumda işçiler koltuk montaj işlemlerini sürdürürken, saha drenaj çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Turgutlu İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Eksür, çalışmaları yerinde inceledi ve şantiye şefi Sami Sadeer'den bilgi aldı. Sadeer, inşaatta sona yaklaştıklarını belirterek, "Koltuk montaj çalışmalarımızın yüzde 50'si tamamlandı. Şu anda elektrik, klima ve koltuk montaj çalışmaları yapılmaktadır. Saha dolgusunu belediye ile birlikte yürütmekteyiz" dedi.

CÜNEYT HASÇELİ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Turgutlu’nun yeni stadında sona gelindi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA