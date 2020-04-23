Turgutlu’nun yeni stadında sona gelindi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 12 bin 500 seyirci kapasiteli yeni stadyum inşaatında sona yaklaşıldı. Yapımına 2013'te başlanan UEFA standartlarındaki yeni stadyumda işçiler koltuk montaj işlemlerini sürdürürken, saha drenaj çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Turgutlu İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Eksür, çalışmaları yerinde inceledi ve şantiye şefi Sami Sadeer'den bilgi aldı. Sadeer, inşaatta sona yaklaştıklarını belirterek, "Koltuk montaj çalışmalarımızın yüzde 50'si tamamlandı. Şu anda elektrik, klima ve koltuk montaj çalışmaları yapılmaktadır. Saha dolgusunu belediye ile birlikte yürütmekteyiz" dedi.

CÜNEYT HASÇELİ