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Haberler Spor Yabancılara yol göründü

Yabancılara yol göründü

Yabancılara yol göründü
Giriş Tarihi: 23.4.2020

Göztepe, yeni sezonda yabancı oyuncu sayısını azaltmayı planlıyor. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) pandemisi yüzünden maçların ertelenmesiyle gelir kaybı yaşayan sarı-kırmızılıların sözleşmesi süren ve sona erecek bazı yabancı futbolcularıyla yolları ayıracağı kaydedildi.

BEŞ YABANCI KALACAK
Özellikle kadroya giremeyen oyunculara ücret ödemek istemeyen yönetimin mukaveleleri mayısta bitecek Leo, Jerome, Reis ve Mossoro ile vedalaşacağı ifade edildi. Kurmayların sözleşmeleri süren Borges ve Poko'yla da karşılıklı anlaşma yolları arayacağı vurgulandı. Beto, Titi, Castro, Napoleoni ve Gassama'yı yeni sezon planlamasına dahil etmeyi düşünen İzmir ekibinin, fazla yabancı transferi yapmayacağı kaydedildi.

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