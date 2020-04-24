273 maçta 74 gol attı

Türkiye'de Denizlispor, Kardemir Karabükspor, Sivasspor, Ümraniyespor ve son olarak Altay forması giyen hücum oyuncusu TFF 1. Lig'de 111 maçta 34 kez rakip fileleri havalandırdı ve 13 asist yaptı. Süper Lig'de ise oynadığı 17 karşılaşmada 3 gol atma başarısını gösterdi. Kariyerinde oynadığı 273 mücadelede 74 kez rakip fileleri havalandırırken 25 gol pası verdi.