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Haberler Spor Akhisar’da golcü Hadzic fiyaskosu

Akhisar’da golcü Hadzic fiyaskosu

Akhisar’da golcü Hadzic fiyaskosu
Giriş Tarihi: 24.4.2020

TFF Birinci Lig ekibi Akhisar'ın, sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Boşnak forvet oyuncusu Irfan Hadzic beklentilerin uzağında kaldı. 28 haftada daha çok yedek kulübesinde oturan 24 yaşındaki golcü, bir türlü formayı alamadı. 11 lig maçının sadece 3'ünde ilk 11'de görev yapan Hadzic, hiç 90 dakika sahada kalamadı. Bosna Hersek ekiplerinden Zrinjski Mostar takımından alınan Hadzic, kupada 1 maçta 79 dakika oynadı. Bu sezon ligde Bursaspor, Altınordu ve Altay maçlarına ilk 11'de çıkan Boşnak golcü, takımının 2-1 mağlup olduğu Osmanlıspor maçında Akigo'nun tek golünü atmıştı. Teknik direktör Yılmaz Vural'ın da kadroda düşünmediği Hadzic, son 7 maçta 1 dakika bile şans bulamadı ve büyük hayal kırıklığı yarattı.

KENAN MOLLA

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