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Haberler Spor Alternatif diye alındı takımın bankosu oldu

Alternatif diye alındı takımın bankosu oldu

Alternatif diye alındı takımın bankosu oldu
Giriş Tarihi: 24.4.2020

Göztepe'ye 2 sezon önce kadroda alternatif olması düşüncesiyle transfer edilen sol bek Berkan Emir, banko olmayı başardı. Geçen sezon sakatlanan Traore'den görevi devralan, ardından devre arasında transfer edilen Agbenyenu'ya formayı kaptırmayan 32 yaşındaki futbolcu, istikrarını korudu. Mevkidaşı Leo ile girdiği rekabeti kazanan Berkan, hücuma da büyük katkılar sağladı. Bu sezon toplam 22 lig maçında sahaya çıkan deneyimli futbolcu, Gaziantep, Kasımpaşa ve Rizespor maçlarında ağları sarsarken 2 de asist yaptı. Göztepe'de 1975 dakika sahada kalan Berkan'a yönetim yeni sözleşme önermişti.

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