Arda Turan: Ben neden biteyim?

33 yaşındaki futbolcu Arda Turan iddialı açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a dönmek için gün sayan Turan, ''İhtiyacım olan şey, sağlıklı bir sezon başı ve inandığım bir taraftar desteği. Onun dışında ben neden biteyim? Bu ayaklar bende, bu oyun zekası hala bende'' dedi.

Sarı-kırmızılı kulüpten haber beklediğini yineleyen tecrübeli futbolcu, "Kariyerimi noktalamayı asla düşünmüyorum. Kesin kararım bu. Galatasaray'la ilgili fikrimi zaten herkes biliyor; çağrılırsam seve seve giderim, çağrılmazsam da ben zaten Galatasaray taraftarıyım. Ama futbol oynamaya sonuna kadar devam edeceğim" diye konuştu. Devre arasında Başakşehir'den ayrılan Arda'nın Barcelona ile kontratı sezon sonunda bitiyor.