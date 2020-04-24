At yarışlarında 1 Mayıs heyecanı

Korora virüs salgını sebebiyle yaklaşık 40 gündür ara verilen at yarışları için gözler Tarım ve Orman Bakanlığı'nın vereceği karara çevrildi. Ciddi bir gelir kaybına uğrayan camia, Avrupa'da bazı ülkelerde yarışların 1 Mayıs'ta seyircisiz olarak başlanacağını örnek göstererek Türkiye'de de aynı formülün devreye sokulmasını talep ediyor. Yarışların 1 Mayıs'ta seyircisiz başlamasını isteyen Türkiye Jokey Kulübü, hipodromlarda sıkı tedbirler almış durumda. Hipodromlarda idmanlar öncesi sürekli ateş ölçümü yapılırken, maske dağıtımı da gerçekleşiyor. Yarışların yeniden başlaması için artık Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kararı bekleniyor.

BİZE BİR HAFTA YETERLİ

Türkiye Jokey Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Özbelge, "Biz her bakımdan mayıs ayı için hazırız. Türkiye'de 9 hipodromda Sağlık ve Tarım Bakanlığı'nın kontrolünde tüm önlemleri aldık. At yarışları başka spor dallarından farklı. Diğer branşlarda sporcuların hazırlık için en az 1 aya ihtiyaçları var. Bize ise 1 hafta yeter " ifadesini kullandı.