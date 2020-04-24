Bayram coşkusu

Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dün coşkuyla kutlandı. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle herkesin evde olmasına rağmen, çocuklar ve büyükler evlerinin balkonlarından bu coşkuya ortak oldu. Spor camiasının yıldız isimleri de çocuklarıyla birlikte çekildikleri fotoğrafları sosyal medyadan paylaşarak bu büyük coşkuya ortak oldu.