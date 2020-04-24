Callejon atağı

Kaliteli bir kadro kurmak ve şampiyonluk hasretini dindirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, gözünü İtalyan ekibi Napoli ile sözleşmesi sona erecek olan Jose Callejon'a dikti. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcuya 2 yıllık 5 milyon Euro teklif ettiği yazıldı. Napoli ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Callejon, Fenerbahçe'nin öncelikli transfer hedeflerinden birisi. İspanyol basını, 33 yaşındaki futbolcu ile ilgili flaş bir iddiayı gündeme taşıdı.



İSPANYA'DAN DA TALİPLERİ VAR

Basındaki iddilara göre sarı-Lacivertliler, Callejon'a 2 yıl sözleşme ve toplam 5 milyon Euro garanti ücret teklifi yaptı. İspanyol futbolcunun ise yıllık 3 milyon Euro talep ettiği gelen bilgiler arasında. La Liga kulüplerinden teklifler alan sağ kanat oyuncusunun F.Bahçe'ye gelmeye çok sıcak baktığı ifade ediliyor.