Gareth Bale’den anlamlı bağış

Real Madrid'in yıldız oyuncusu ve Galler Milli Takımı'nın kaptanı Gareth Bale, eşi Emma ile Cardiff and Vale University Health Board'un (Cardiff ve Vale Üniversitesi Sağlık Kurulu) yardım koluna corona virüsü ile mücadelede 500 bin Pound bağışta bulundu. Bağışın, Gareth Bale'in de doğduğu hastane olan University Hospital of Wales'e (Galler Üniversite Hastanesi) yapılacağı açıklandı. Çift, hastanenin kendilerine, ailelerine ve arkadaşlarına birçok hizmet sunduğunu söylerken Gareth Bale yaptığı açıklamada "University Hospital of Wales'in kalbimde özel bir yeri var. Orası doğduğum hastane" dedi.