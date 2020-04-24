Göz-Göz’de rota Çizme

Süper Lig'de ligin kalan bölümünde ilk 5'i zorlayıp bir sonraki sezon ise çıtayı yükselterek üst sıraları zorlamak isteyen Göztepe, dış transferde yönünü İtalya'ya çevirdi. Orta alanda ön libero pozisyonunda bekleneni veremeyen Kosta Rikalı Celso Borges ile yollarını ayırmaya hazırlanan Göz-Göz yönetimi, bu mevki için Milan'ın Arjantinli futbolcusu Lucas Biglia'yı gündemine aldı. Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör İlhan Palut'tan da transfer için onay alırken 34 yaşındaki futbolcuya menajeri kanalıyla ilk teklifini götürdü.

BİR MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Ön libero için daha önce gurbetçi yıldızımız Nuri Şahin ve Rusya'nın Socchi ekibinin Lecce'ye kiraladığı Giannelli Imbula ile de ilgilenen yönetim Bigilia'ya menajerleri aracıyla 1 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonu itibarıyla sona erecek olan Biglia'nın da Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.



7 yıldır İtalya'da

Göztepe'nin transfer listesine giren yıldız ön libero Lucas Biglia, 7 sezondur İtalya'da forma giyiyor. Lazio'da 4, Milan'da ise 3 yıldır forma giyen Biglia, ülkesinde Argentinos, Independiente ekiplerinde forma giydikten sonra Anderlecht'te de 7 yıl top koşturmuştu. Biglia, Arjantin Milli Takımı'nda da uzun süre forma giydi. Biglia, toplamda 58 kez A Milli formayı giyerken 1 gol attı.

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