G.Saray’a müthiş teklif

Süper Lig'e verilen korona arasında transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da mevcut oyuncularıyla indirim görüşmeleri yapıyor. Kaleci Muslera ile anlaşan yönetim, Falcao'dan aldığı ret cevabı sonrası yıkılmıştı. Ancak Arabistan'dan gelen haber sonrası yönetim rahat bir nefes aldı. Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Hilal takımı sarı-kırmızılıların kapısını müthiş bir teklifle çaldı. Bilindiği gibi Aslan'ın eski golcüsü Batefimbi Gomis, Al- Hilal forması giyiyor ve sözleşmesi sezon sonu bitecek. Arabistan temsilcisi de Galatasaray'a Falcao için Gomis artı bir miktar para teklifinde bulundu. Yönetim bu teklife sıcak bakarken son kararı teknik direktör Fatih Terim verecek.



Emre'den flaş açıklama

Sivasspor'un başarılı futbolcusu Emre Kılınç, verdiği röportajda gündem yaratacak bir açıklama yaptı. Galatasaray'a transferi gündemde olan Emre, "Boluspor'dayken bana 'Galatasaray ile anlaştık' dediler. Ben de 'Tabii ki' dedim. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulübü. Sonra 'başkan vazgeçti' dediler. Ben de 'Nasıl vazgeçti, kararı veren sizsiniz' dedim. 'Seni Gençlerbirliği'ne sattık' dediler. Mesaj vermek değil ama. 'Keşke Galatasaray'a gitseydim' dedim; yalan değil. Ama doğru zaman şu an" dedi.