Kartal durmuyor

Lige verilen arada gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başlayan Beşiktaş, 4 ismi bitirmek üzere.

İç transferde Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba ile masaya oturmaya hazırlanan Beşiktaş yönetimi, takviyeler için de planlarını yapıyor. Yerli ve Süper Lig'i tanıyan yabancıları listeye alan siyah-beyazlılar, daha önce Başakşehir'den kaleci Volkan Babacan'la prensip anlaşmasına varmıştı. Volkan'a alternatif olarak Samsunspor'dan Nurullah Aslan da takipte. 22 yaşındaki Nurullah, 2. Lig'de 28 maça çıkarken kalesinde 20 gol gördü. Kartal, sol beke Alanya ile mukavelesi sezon sonu bitecek N'Sakala'yı alırken başarılı oyuncu istikrarıyla göz dolduruyor.

FORVET İSTİYORLAR

Forvet hattı içinde çalışmalarını sürdüren yönetim Çaykur Rizespor ile mukavelesi dolacak olan 24 yaşındaki Oğulcan Çağlayan'ı listesine aldı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi yurt dışında ise milli futbolcu Yunus Mallı ile yakından ilgilendiği iddia edildi.



Bizi öcü gibi gösteriyorlar

BEŞİKTAŞ'LA sorun yaşayan ve parasını alamadığı için FIFA'ya giden kaleci Karius'un menajeri Florian Goll, ilginç açıklamalar yaptı. Goll, "Beşiktaş'tan ayrılmadık. Sözleşmemiz devam ediyor ama hâlâ çözülemeyen sorunlar var. Beşiktaş yöneticileri Karius'u bir öcü gibi gösteriyor. Bunu şiddetle kınıyorum. Yapmadıkları ödemelerin salgın kriziyle ilgisi yok" dedi.