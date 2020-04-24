Katar’dan süper teklif

TFF kalan maçlar için formüller üzerinde dururken Katar devreye girdi. Tüm masrafların karşılanacağı belirtilen öneriye yayıncı kuruluş da olumlu bakıyor.

Süper Lig'in yeniden ne zaman başlayacağı ve hangi formatta oynanacağı konusunda çeşitli görüşler ortaya atıldı. İzole ortam oluşturularak karşılaşmaların Antalya'da ya da İstanbul'da tamamlanması gündeme gelirken, Katar da devreye girdi. Katar Hükümeti, kalan 8 haftanın ülkelerinde oynanması teklifinde bulundu. 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ülkede alt yapının hazır olduğu kaydedilirken, Süper Lig ekiplerinin saha giderleri, konaklamalar gibi tüm harcamalarının karşılanacağı garanti edildi. Haftada çift maçlı takvimle bir ay içinde ligin bitirilebileceği belirtildi. Katarlı olan, Süper Lig yayıncı kuruluşunun teklife onay verdiği öğrenilirken, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği'nin bu konuda alacağı karar merakla beklenmeye başladı.

KARAR 15 MAYIS'TA

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, "Ligler ne zaman başlar?" sorusunu yanıtlamıştı. Azap, "Öngörmek çok zor. Ama 15 Mayıs'tan sonra bir değerlendirme yapılır diye tahmin ediyorum. Haziran'da liglerin başlatılması gerçekçi bir tahmin gibi duruyor aksilik olmazsa" dedi. Bazı çevreler ise maçların Haziran'ın ilk haftasında oynanacağını iddia etmişti.



Antalya ya da İstanbul

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Bilim Kurulu'na 10 maddelik plan sunmuş bu planların içinde ise liglerin hızlandırılmış şekilde bir kentte oynanması görüşü ağırlık kazanmıştı. Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Antalya tüm maçların oynanması için en uygun yer. Hem saha, hem de konaklama yönünden büyük avantajları var" diye görüş bildirmişti. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise, "Antalya çok sıcak. Orada değil maçları İstanbul'da oynayalım" fikrini ortaya atmıştı. Diğer alt liglerde ise maçların Manisa ve İzmir'de oynanması görüşü de ortaya atılmıştı.



38 GÜNLÜK HASRET SÜRÜYOR

Korona virüs tehlikesi nedeniyle ertelenen Süper Lig'de 26. hafta maçları seyircisiz oynanmıştı. Ligdeki son maçta Göztepe daha önce ertelenen Rize maçını 17 Mart'ta oynamış ve 2-0 kazanmıştı. Son hafta maçlarında G.Saray ile Beşiktaş 0-0, Trabzon ile Başakşehir ise 1-1 berabere kalmıştı.