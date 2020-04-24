KSK’nin kalesi sağlam

Liglerin en genç kadrosuna sahip olan KSK’nin kalesi emin ellerde. Erdoğan Acar, Mehmet Aksoy, Efe Öcal ile Berke Sarıgül güven veriyor.

ProfesyoneL liglerde en genç kadroya sahip olan takımlardan biri olan Karşıyaka'nın kalesinde emin ellerde. Yeşil-kırmızılı ekipte, A Takım'da yer alan 4 dört kalecisinin yaş ortalaması 21. Erdoğan Acar ve Mehmet Aksoy 21, Efe Öcal ile sezon başında profesyonel yapılan Berke Sarıgül de 20 yaşında. Bu dört eldivenin Kaf-Kaf'ın uzun yıllar kalesini koruması bekleniyor. İki sezondur Karşıyaka'nın kalesini koruyan 21 yaşındaki Erdoğan Acar görev yaptığı 57 maçta 52 gol yerken, 26 karşılaşmada rakip forvetlere geçit vermedi.

BİRÇOK İSİM YETİŞTİRDİ

MEHMET 9 maçta eldivenleri giydi. 21 yaşındaki Efe, profesyonel kariyerinde 1 Türkiye Kupası maçında kaleye geçti. A Takıma bu sezon çıkan Berke Sarıgül ise henüz profesyonel takımda forma şansı bulamadı. Ligde Play-Off hedefi olan Karşıyaka, en kritik mevki olan kaleyi genç isimlere emanet etti. Karşıyaka geçmiş yıllarda, Onur Recep Kıvrak, Necati Yılmaz ve Erhan gibi kalecilere genç yaşta forma şansı vermiş, Türk futboluna birçok kaleci yetiştirmiş ve üst liglere yollamıştı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ