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Menemen atağa kalktı

Menemen atağa kalktı
Giriş Tarihi: 24.4.2020

Sarı-lacivertliler Makedonya ekibi Shkupi’nin genç yıldızı için devrede.

TFF 1. Lig'de ilk sezonunda başarılı bir performans ortaya koyan Ekol Göz Menemenspor, gelecek sezon kadrosunu oluşturmak için Avrupa liglerini mercek altına aldı. Özellikle Arnavutluk, Bulgaristan ve Kuzey Makedonya liglerindeki genç oyuncuları yakından takip ediyor. Sarılacivertli kulübe, Kuzey Makedonya kulüplerinden FC Shkupi'nin 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Benjamin Demir'in tavsiye edildiği öğrenildi. Genç futbolu için son kararı teknik heyetin vereceği bildirildi.

19 MAÇTA 2 GOL, 2 ASİST YAPTI
Bu sezon ligde forma giydiği 19 karşılaşmada 2 gol 2 asist yapan Benjamin Demir, sağ kanat ve santrafor pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Genç hücum oyuncusu kariyerinde Makedonija, Spartak Subotica, Hajduk Split ve Skopje gibi kulüplerinde forma giydi. Benjamin, görev aldığı 84 karşılaşmada 6 kez rakip fileleri havalandırırken, 6 gol pası verdi. Ekol Göz Menemenspor'un oyuncunun görüntülerini izledikten sonra sarı-lacivertli yönetime rapor vermesi bekleniyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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