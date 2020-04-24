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Haberler Spor Start 27 Nisan’da

Start ’da

Start 27 Nisan’da
Giriş Tarihi: 24.4.2020

Korona virüs salgını nedeniyle spor müsabakaları ve antrenmanların ertelenmesinin ardından uzun bir süredir karantinada olan Göztepe'de futbolcular sahaya iniyor. Sarı-kırmızılılar, 27 Nisan Pazartesi günü Urla Adnan Süvari Tesisleri'ne 4'erli gruplar halinde sosyal mesafe kurallarına uyarak idmanlara başlayacak. Mayıs başında ise herhangi bir aksilik çıkmaması halinde takım çalışmaları başlayacak. Teknik direktör İlhan Palut'un muhtemelen 5 Haziran'da başlayacağı iddia edilen lig ile ilgili tüm planlamayı yaptığı belirtildi. Göztepeli futbolcular da sosyal medya hesaplarından, "Futbolu çok özledik. Sahaya çıkıp meşin yuvarlağa dokunacağımız günü sabırsızlıkla bekliyoruz" şeklinde mesajlar paylaştı.

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