UEFA’dan 676 kulübe 70 milyon Euro destek

Geçtiğimiz günlerde üye 55 ülke federasyonu temsilcisiyle video konferans şeklinde yapılan toplantıda yerel liglerin 3 Ağustos'a kadar bitirilmesini isteyen UEFA, dün yönetim kurulu toplantısında radikal kararlar aldı. Kulüplerimizin yanındayız diyen UEFA, Milli takımlarına oyuncu gönderen 55 ülkeden 676 kulübe 70 milyon Euro'luk destek vereceklerini açıkladı.

ÜÇ HAFTADA TAMAMLANACAK

UEFA liglerin en geç Haziran ayında başlamasını isteyerek Play-Off oynatmak isteyen ülkelerin ise bunu 27 Mayıs tarihine kadar kendilerine bildirmesini istedi. UEFA, krizden dolayı sezonu oynatamayan ve mevcut haliyle tescil eden ya da iptal eden ülkelerin Avrupa Kupaları bileti alacak takımları "sportif başarı" kıstasıyla belirleneceğini ve bunun da "en son puan durumu"ndaki sonuçla olacağını bildirdi. Kesinlikle başka bir yöneteme başvurulmayacağı da belirtildi. Maçları daha az kişiyle oynatmayı planlayan UEFA, VAR sisteminin bu nedenle öncelikle Şampiyonlar ve Avrupa Liglerinde devre dışı bırakılacağını da duyurdu.