Yıldırım’dan şok kararlar

Sarı-lacivertli kulüpte tam 20 sene başkanlık yaparak tarihe geçen Aziz Yıldırım, kurucusu olduğu 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi mütevelli heyetinden de istifa etti.

Fenerbahçe'de tam 20 yıl başkanlık yaparak kulüp tarihine geçen Aziz Yıldırım, başkanlık döneminin ardından inzivaya çekilerek sessizliğe bürünmüştü. Son olarak 2 Kasım'daki doğum günü organizasyonunda Fenerbahçe'ye dair bir hareket içerisinde olmayacağını, geri dönmek gibi bir isteğinin ve planlamasının olmadığını açıklayan Yıldırım, dikkat çekici kararlar aldı. Yıldırım'ın, ilk olarak Fenerbahçe'nin en önde gelen taraftar dernekleri arasında yer alan, kendisinin de kurucu üyeleri arasında yer aldığı 1907 Derneği'nden istifa ettiği öğrenildi. Yıldırım'ın, istifa dilekçesini 1907 Derneği yönetim kuruluna ilettiği, bu vesileyle dernekle bağlarını kopardığı belirtildi.

HEYETTE KURUCU YOK

Aziz Yıldırım'ın bir diğer çarpıcı hamlesi ise kendisinin en önemli projelerinden biri olarak temellerini attığı Fenerbahçe Üniversitesi'nin mütevelli heyetinden ayrılmaya karar vermesi oldu. Eski Başkan Yıldırım'ın yanı sıra mütevelli heyetinde yer alan, Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım dönemindeki yönetim kurulu üyelerinin de istifalarını verdiği, böylece üniversite mütevellit heyetinde, üniversite kurucularından hiç kimsenin kalmadığı kaydedildi.