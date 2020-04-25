Aslan işi biliyor

Korona virüs salgını ve aldığı ekonomik tedbirler kapsamındayerli oyuncular ile kadrosunu güç-lendirmek isteyen Galatasa-ray'da çalışmalar sürüyor. Son alınan haberlere göre sarı-kırmızılılar, Demir Grup Sivassporlu bir oyuncu için daha harekete geçti. Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile Ocak ayında söz kesen Aslan'ın gözü-ne kestirdiği yeni isi-min Erdoğan Yeşilyurt oldu-ğu iddia edimdi. Sezon sonu bonservisini eline alacak olan 26 yaşındaki futbolcuyu uzun süre takip eden Galatasaray'ın sözleşmesinin bitişiyle beraber resmi anlaşmayı yapmak istediği öğrenildi. Alman-ya doğumlu olan ve Türkiye'de Altınordu ile Sivasspor'da forma giyen Erdoğan Yeşilyurt'un birçok farklı mevki-de oynayabiliyor olması sarı kırmızılılarda transferine onay çıkmasında büyük rol oynadı.

ÇOK YÖNLÜ OYUNCU

Genç oyuncu, her iki kanatta ve santrforda görev yapabiliyor. Erdoğan Yeşilyurt'ta da mutlu sona ula-şılırsa Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'dan üç futbolcuyu birden bonservis bedeli olmaksızın kadrosuna katmış olacak.



200 maçta 26 gol attı

Futbol yaşantısına Arminia Bielefeld'de başlayan Erdoğan Yeşilyurt sırasıyla Eintracht Trier, Duisburg ve Altınordu'da oyna-dıktan sonra Sivasspor'a transfer oldu. Tecrübeli oyuncu 200 maça çıkarken, bu müsabakalar-da 26 gol atıp 7'de asist yapmayı başardı.