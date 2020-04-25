Beşiktaş kaleci arayışında: Listede kimler var?

Kaleci Loris Karius ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş yeni isimler için harekete geçti. Siyah-Beyazlılar önümüzdeki sezon için isimleri belirledi. Listede, Fulham'da olan takımın eksi kalecisi Fabri ve Başakşehirli Volkan Babacan var.

Beşiktaş'ta kaleci harekatı… Loris Karius ile yollarını ayırmaya hazırlanan Siyah-Beyazlılar, önümüzdeki sezon için kaleye çifte takviye yapmayı planlıyor. Yönetimin hedefindeki isimler ise bonservisi Fulham'da olan takımın eksi kalecisi Fabri ve Başakşehirli Volkan Babacan.Yönetim Fabri ve Volkan'a transfer için, "Bonservislerinizi alıp gelin" mesajını yolladı. Siyah- Beyazlılar'a gelmek isteyen iki ismin de kulüpleriyle birer yıllık sözleşmesi bulunuyor.

FORMA ŞANSI BULAMIYORLAR



Fulham'dan Mallorca'ya kiralanan Fabri, İspanyol ekibinde de şans bulamıyor. Fulham da onu kadroda düşünmüyor. Volkan da Başakşehir'de Mertin'in arkasında ikinci kaleci durumunda.



BEŞİKTAŞ'TA ZİRVEYE ÇIKTI



Fabri, Beşiktaş formasıyla kariyerinin zirvesine çıkmış ve 6 milyon Euro'ya Fulham'a gitmişti. Milli Takım'ın eski 1 numarası Volkan da Beşiktaş'ta yeniden kendini ispatlamayı hedefliyor.