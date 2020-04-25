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Haberler Spor Büyük Altay’da gençlik hamlesi

Büyük Altay’da gençlik hamlesi

Büyük Altay’da gençlik hamlesi
Giriş Tarihi: 25.4.2020

TFF 1. Lig'de mücadele eden Altay'da kurmaylar gelecek sezon kadrosuna katmak için alt liglerden genç oyuncuları radarına aldı. Siyah-beyazlı ekibin listesinde Sancektepe'den 21 yaşındaki sol bek Muharrem Cinan ve Kırklarelispor'dan 24 yaşındaki sol açık Deniz Ataç'ın olduğu öğrenildi. Bu iki oyuncuyu takibe alan Altay'ın önümüzdeki günlerde girişimlere başlaması bekleniyor. Bursasaspor altyapısında yetişen savunma oyuncusu Muharrem, kariyerinde 39 karşılaşmada görev yaptı. Gurbetçi Deniz ise Türkiye'de Bursaspor, Kemer 2003, Ekol Göz Menemenspor, Bandırmaspor ve son olarak Kırklarelispor'da görev yaptı, 111 mücadelede 27 kez rakip fileleri havalandırdı.

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