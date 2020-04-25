Denizli’de kale yerlilere emanet

Yukatel Denizlispor'da kaleci Adam Stackhowiak'ın sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin ardından, eldivenler yerli file bekçilerine kaldı. Polonyalı kalecinin ayrılışının ardından Horoz'da, kale rotasyonu belli olurken, sezon başında Sivasspor'dan transfer edilen Tolgahan Acar, takımın as kalecisi durumuna geldi. Süper Lig maçlarında Stackhowiak'ın gerisinde yedek kulübesine mahkum kalan 33 yaşındaki kaleci, kupada 6 maçta forma giymişti. Denizlispor altyapısından yetişen Hüseyin Altıntaş ise takımın ikinci kalecisi oldu. Denizlispor teknik heyetinin, U-19 takımında forma giyen genç kaleci Ali Eren Yalçın'ı da 3. kaleci yaptığı öğrenildi.