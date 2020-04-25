Depresyondayım!

Virüs nedeniyle karantinaya alınan futbolcuların büyük kısmının psikolojisini bozulduğu öğrenildi.

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği'nin (Fifpro) araştırmasına göre, Covid-19 salgınıyla liglerin ertelenmesi üzerine depresyon belirtileri gösteren futbolcuların sayısında artış yaşandı. Korona virüsün futbolcular ve liglere uzun dönem etkisine ilişkin endişeler nedeniyle bazı oyuncularda giderek artan ciddi kaygı bozuklukları da görüldüğü belirtildi. 22 Mart - 21 Nisan tarihleri arasında çeşitli ülkelerder ve liglerden 1602 profesyonel futbolcunun katılımıyla yapılan ankette 468 kadın oyuncudan yüzde 22'sinin, 1.134 erkek oyuncudan da yüzde 13'ünün sürekli depresyon belirtileri gösterdiğini ortaya koydu.

KAYGI BOZUKLUKLARI VAR

Kadın sporcuların yüzde18'inde, erkek sporcuların da yüzde 16'sında kaygı bozuklukları görüldü. Yetkililer, "Birçoğu yalnız başlarına yabancı ülkelerde, ailelerinden uzak yaşıyor. Bu durum onları çok zora sokuyor. Ya bir yol bulunup ligler tamamlanmalı, ya da askıya alınıp bu belirsizlik sonlandırılmalı" görüşünde birleşti.