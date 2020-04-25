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Haberler Spor Donk’un acı günü

Donk’un acı günü

Donk’un acı günü
Giriş Tarihi: 25.4.2020

Korona virüs futbolu da vurmaya devam ediyor. Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk'un babaannesinden kötü haber geldi. Donk sosyal medya hesabından büyükannesinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Donk, "Harika bir büyük annemiz vardı. Bu korkunç hastalık, onu bizden çok erken ayırdı ama onun bizi her zaman göreceğini biliyorum. Bedenen yanımızda olmasan da sonsuza kadar kalbimizde yaşayacaksın. Seninle hep gurur duyacağız" dedi.

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