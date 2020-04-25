F.Bahçe’de üç aday

Fenerbahçe yönetimi, korona virüs sebebiyle liglere ara verilmesinin ardından yeni hoca arayışlarını hız kesmeden sürdürüyor. Fenerbahçe'nin gündemine 3 yabancı teknik direktör daha geldi. Fenerbahçe'nin listesinde yerli antrenör olarak Erol Bulut ile görüşüyor.Yabancı teknik adamlarla anlaşmazsa sağlanamazsa Erol Bulut ile anlaşma zemini aranacak. Gündeme gelen ilk isim daha önce Türkiye'de Beşiktaş'ı çalıştıran Slaven Bilic. Beşiktaş'ı da çalıştıran Bilic'in hem Türkiye'yi hem de ligi tanıması avantaj olarak görülüyor. Bromwich'i çalıştıran Hırvat hocanın Türkiye'ye gelmeyi isteyeceği belirtiliyor.

AÇIK KAPI BIRAKTI

Bir diğer aday ise Hırvatistan Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası'nda fırtınalar estiren Zlatko Dalic. Son Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile finale yükselen 53 yaşındaki çalıştırıcı, teklife sıcak bakmasa da ipleri tamamen koparmadı. Son isim yine bir Hırvat teknik adam Nenad Bjelica. Dinamo Zagreb ile sözleşmesini fesheden başarılı teknik adam, Fenerbahçe taraftarından sıcak mesajlar aldığını açıklamıştı.