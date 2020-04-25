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Haberler Spor Fransa’dan kötü haber

’dan kötü haber

Fransa’dan kötü haber
Giriş Tarihi: 25.4.2020

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Montpellier'in 23 yaşındaki genç futbolcusu Junior Sambia, korona virüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Önceki akşam resmi sitesinden bir açıklama yapan Montpellier bir futbolcusunun yoğun bakımda olduğunu açıkladı. Fransız ekibi isim vermese de kısa sürede bu futbolcunun Junior Sambia olduğu anlaşıldı. L'Equipe'in haberine göre dün öğlen saatlerinde kovid-19 semptomları gösteren Sambia hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Ayrıca Sambia'nın Ligue 1'deki ilk corona virüslü futbolcu olduğunu da belirtti. Sambia'nın halen yoğun bakım tedavisinin sürdüğü ifade edildi.

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