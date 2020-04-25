Galatasaray'da yıllık ücreti düşmeyecek tek isim belli oldu

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, geçtiğimiz günlerde koronavirüs döneminde mali kaybın 105 milyon TL olduğunu açıklamıştı. Bunun üzerine kulüp yıllık ücretleri düşürmek için karar aldı. Ancak bu uygulamanın dışında kalan tek isim Marcao oldu. 24 yaşındaki Brezilyalı savunmacı Marcao'nun düşük maliyeti ve başarısı takımdakilere de örnek gösterilecek.

Galatasaray'da yönetim, yıllık ücretleri düşürmek için harekete geçerken tek istisna Marcao oldu... Portekiz ekibi GD Chaves'ten 4 milyon Euro bedelle alınan ve bu sezon 800 bin Euro'ya oynayan 24 yaşındaki oyuncu, performansı ile de takımın en iyi isimlerinden.

Sarı-kırmızılı takıma geldiği günden beri 1 yılda sakatlığı nedeniyle sadece 1 maç kaçıran Marcao, 800 bin Euro garanti ücreti ile yedeği Ahmet Çalık'tan bile ucuza oynuyor. Sabah'ın haberine göre yönetim, mevcut sözleşmeler üzerinden yeni sezonda oyuncularından yüzde 20 ila 30 arasında indirim istemeye hazırlanırken, 24 yaşındaki Brezilyalı savunmacı feda planlamasına dahil edilmeyecek. Ücretinde değişiklik yapılmayacak Marcao'nun düşük maliyeti takımdakilere de örnek gösterilecek.