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Haberler Spor Hakem Yavuz’dan korona savar

Hakem Yavuz’dan korona savar

Hakem Yavuz’dan korona savar
Giriş Tarihi: 25.4.2020

Afyonkarahisar'da yaşayan futbol hakemi, öğretmen Cem Yavuz arkadaşları ile birlikte koronaya karşı akılı bileklik ve 'Kovid-19 mesafe kiti' geliştirdi. Cihazlar kullanan kişinin hem vücut ısısını hem de sosyal mesafe durumunu kontrol edip gerektiği zaman sesli uyarı yaparken; sık sık ellerin dezenfekte edilmesi için sinyal de veriyor. Yavuz, "Sosyal mesafeni koru, zorunlu olmadıkça evden çıkma, evde kal Türkiye" diye çağrıda bulundu.

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