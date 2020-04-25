Hakem Yavuz’dan korona savar

Afyonkarahisar'da yaşayan futbol hakemi, öğretmen Cem Yavuz arkadaşları ile birlikte koronaya karşı akılı bileklik ve 'Kovid-19 mesafe kiti' geliştirdi. Cihazlar kullanan kişinin hem vücut ısısını hem de sosyal mesafe durumunu kontrol edip gerektiği zaman sesli uyarı yaparken; sık sık ellerin dezenfekte edilmesi için sinyal de veriyor. Yavuz, "Sosyal mesafeni koru, zorunlu olmadıkça evden çıkma, evde kal Türkiye" diye çağrıda bulundu.