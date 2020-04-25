Karşıyaka çıkacak kararları bekliyor

3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'nın kulağı federasyondan gelecek haberde. Liglerin ertelenmesinin ardından tüm oyuncularını evlerine yollayan yeşil-kırmızılılar da 5-4 tane oyuncu da tesislerde kendilerini izole ederek idmanlarını sürdürüyor. Sportif direktör Atilla Güneş, "Oyuncularımız teknik heyetimizin kendilerine verdiği bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Bazı oyucularımızda tesislerde antrenmanlarına devam ediyor" dedi. Güneş, "Her zaman önceliğimiz insan sağlığı. Federasyonumuz gelişmeleri yakından takip ediyor. Bize bildirecekleri tarih sonrası oyuncularımızı toplayıp ekip halinde çalışmalarımıza başlayacağız. Ancak bir dizi önlem alacağız. Tesisleri ziyaretçilere kapatmayı planlıyoruz. Kendimizi tesislerimizde bu şekilde izole etmiş olacağız" şekilned konuştu.