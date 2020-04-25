  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Karşıyaka çıkacak kararları bekliyor

çıkacak kararları bekliyor

Karşıyaka çıkacak kararları bekliyor
Giriş Tarihi: 25.4.2020

3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'nın kulağı federasyondan gelecek haberde. Liglerin ertelenmesinin ardından tüm oyuncularını evlerine yollayan yeşil-kırmızılılar da 5-4 tane oyuncu da tesislerde kendilerini izole ederek idmanlarını sürdürüyor. Sportif direktör Atilla Güneş, "Oyuncularımız teknik heyetimizin kendilerine verdiği bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Bazı oyucularımızda tesislerde antrenmanlarına devam ediyor" dedi. Güneş, "Her zaman önceliğimiz insan sağlığı. Federasyonumuz gelişmeleri yakından takip ediyor. Bize bildirecekleri tarih sonrası oyuncularımızı toplayıp ekip halinde çalışmalarımıza başlayacağız. Ancak bir dizi önlem alacağız. Tesisleri ziyaretçilere kapatmayı planlıyoruz. Kendimizi tesislerimizde bu şekilde izole etmiş olacağız" şekilned konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karşıyaka çıkacak kararları bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA