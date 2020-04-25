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Haberler Spor Kartal’dan golcü atağı

’dan golcü atağı

Kartal’dan golcü atağı
Giriş Tarihi: 25.4.2020

Mali sıkıntılar yüzünden bonservisi elinde olan isimlere yönelen iki yıldız isme yoğunlaştı.

Yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle oyunculardan indirim talep eden Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Kevin-Prince Boateng yönetime eğer 2 yıllık sözleşme imzalarlarsa maaşını 1.7 milyon Euro'dan 1.2 milyon Euro'ya indirmeyi kabul edeceğini söyledi. Ganalı oyuncu ayrıca Balotelli ile görüştüğünü ve Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan yıldız forvetin Beşiktaş'ta oynamak istediğini söyledi.

LİSTEDE CİSSE DE VAR
Boateng, 29 yaşındaki santrforun para konusunda da sorun çıkarmayacağı sözünü verirken; Balotelli ile bir görüşme yapılmasını önerdi. Beşiktaş yönetiminin de önümüzdeki günlerde İtalyan forvet ile bir video konferans için anlaştığı öğrenildi. Öte yandan bir iddiaya göre de siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın'ın Alanyaspor'dan öğrencisi Papiss Cisse ile 1 yıllık anlaşma konusunu masaya yatırdı. 47 yaşındaki teknik adamın 34 yaşındaki Senegalli forveti çok beğendiği ve Beşiktaş yönetimine alınması konusunda tavsiyede bulunduğu bildirildi.

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