Maçlar seyircisiz

Kovid-19'un Avrupa'da İtalya'dan sonra en fazla vurduğu ülke olan İspanya'da futbolla ilgili alınacak kararlar merak ediliyor. İspanyol basınından Sport'un verdiği haberde Başbakan Pedro Sanchez'in korona virüse karşı sert tedbirler almaya hazırlandığı ve hükümet üyeleriyle 2021 yılına kadar stadyumlara seyirci alınmaması fikrini savundukları belirtildi. Ayrıca alınan bu kararın hükümet üyeleri tarafından La Liga Başkanı Javier Tebas'a iletildiği ifade edilirken, Tebas'ın da bu durumu video konferans yoluyla kulüpler ilettiği kaydedildi. Bu kararın uygulanması durumunda ekomonik olarak büyük zorluk çeken kulüplerin ne yapacağı merak konusu olurken, İspanya'da Kovid- 19 vakası 200 bine, ölü sayısı ise 22 bine yaklaştı.