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'nin gündemi ''

Napoli'nin gündemi 'Ozan Kabak'

25.04.2020, 12:16 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020,12:22

basını 'ın eski yıldızı 'nin istediğini yazdı. Napoli'nin talip olduğu belirtilen Kabak, bu sezon 21 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Alman basını, Napoli'nin Aslan'ın eski yıldızı Ozan Kabak'a talip olduğunu yazdı. Ocak 2019'da Galatasaray'dan Stuttgart'a 11 milyon euro'ya transfer olan 20 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda ise 15 milyon euro'ya Schalke'ye geçmişti. Bu sezon 21 maçta 3 gol, 1 asist yapan ve takımın değişilmezi olan Ozan'ın 2024'e kadar kontratı var..
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