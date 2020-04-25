Sebastian Giovinco bombası

Yeni sezonun kadro planlamasını şimdiden yapmaya başlayan Fenerbahçe'de bomba bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal Riyad'da forma giyen 33 yaşındaki İtalyan golcü Sebastian Giovinco'nun peşine düştü. İtalya'da yayın yapan TuttomercatoWeb'de yer alan habere göre sarı-lacivertli kulüp, Al Hilal'de mutsuz olduğu bilinen İtalyan yıldız Sebastian Giovinco ile ilk teması gerçekleştirdi. Bir dönem İtalya Milli Takımı'nın önemli yeteneklerinden olan Giovinco'nun F.Bahçe'nin ilgisinden memnun olduğu bildirildi. Giovinco, G.Saray'daki başarılı kariyerinin ardından Arabistan'ın yolunu tutan Fransız golcü Bafetimbi Gomis ile birlikte Al Hilal'de oynuyor. Giovinco'nun, Fenerbahçe'den teklif gelir gelmez arkadaşını arayıp Türkiye hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Futbolcunun menajeri ve kendisiyle temasların devam ettiği, pandeminin etkileri geçtikten sonra yüz yüze görüşme yapılacağı belirtildi.