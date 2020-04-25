Trabzonspor Tangocu alıyor

Hücum bölesindeki yıldızlarının taliplerinin artması sonrası yönetim Gaich’i biterecek.

Trabzonspor, korona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını hızlandırdı. Yeni sezonda yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar almayı hedefleyen Fırtına, birçok bölgeye takviye yapmayı planlıyor. Transferde önceliği forvet bölgesine veren bordomavililer, talipleri artan Alexander Sörloth ve Caleb Ekuban'ın ayrılık ihtimaline karşı en az bir golcü takviyesi yapmayı planlıyor.

BU SEZON 12 MAÇTA 5 GOL ATTI

BU doğrultuda arayışlarını sürdüren yönetim, Galatasaray'ın da gündemine gelen yıldız futbolcunun transferi için harekete geçti. İddialara göre Trabzonspor, San Lorenzo forması giyen Arjantinli golcü Adolfo Gaich'i kadrosuna katmak için girişimlerine başladı. Fırtına'nın yanı sıra İtalyan ekibi Lazio ve Belçika'dan Club Brugge, Gaich'i transfer etmek istiyor. Arjantin Milli Takımı'nın formasını 1 kez terleten 1999 doğumlu Gaich, bu sezon San Lorenzo'da çıktığı 12 maçta 5 gol attı.