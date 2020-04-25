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Haberler Spor Vedat Muriç'in gönlündeki yer belli oldu: Beni satın!

'in gönlündeki yer belli oldu: Beni satın!

Vedat Muriç'in gönlündeki yer belli oldu: Beni satın!

25.04.2020, 09:16 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020,09:24

'nin başarılı oyuncusu 'e İngiliz kulüplerinden talep var. Sezon başında 'dan alınan Muriç'in başkan 'a, " ya da İtalya'da oynamak en büyük hayalim. Uygun bir teklif gelirse beni satın" dediği öğrenildi.

Sezon başında 3.5 milyon euro'ya Çaykur Rizespor'dan transfer edilen Vedat Muriç, İngiliz kulüplerin kendisine talip olmasından hayli memnun.

Kosova Milli Takımı ve Fenerbahçe formasıyla attığı gollerle bu sezon yıldızını daha da parlatan 26 yaşındaki oyuncunun yurt dışına gitmek için fırsat kolladığı öğrenildi. Her fırsatta Türkiye'nin kendisininin ikinci vatanı olduğunu ifade eden Vedat Muriç'in özellikle İngiltere'ye gitme hayali kurduğu ve bunu Başkan Ali Koç'a da ilettiği kaydedildi. Tottenham'ın hocası Mourinho'nun izlediği iddia edilen Muriç'in, Koç'a "Premier Lig ya da İtalya'da oynamak en büyük hayalim. Uygun bir teklif gelirse beni satın" dediği öğrenildi.

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