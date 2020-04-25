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Haberler Spor Yayıncı kuruluş ile yol haritası çizilecek

kuruluş ile yol haritası çizilecek

Yayıncı kuruluş ile yol haritası çizilecek
Giriş Tarihi: 25.4.2020

YayıncI kuruluşa dünyadaki küresel ekonomik sıkıntı sürecinde kulüpler olarak daha önce sabit kurla fedakarlık yaptıklarını belirten kulüp başkanları ödemeler konusunda sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, bakanlık ve TFF kanalıyla yayıncı kuruluş ile görüşülüp gerekli yol haritasının belirlenmesini talep etti. Kulüpler ayrıca FIFA'nın açıkladığı gibi sözleşmelerin lig bitinceye kadar süreceği ve futbolculardan istenen indirimler konusunda federasyonun gerekli düzenlemeyi yapmasını talep etti.

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