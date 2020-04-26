‘61’ Trabzon’dan geliyor

Korona virüs salgını için aşı çalışmalarına devam eden Prof. Dr. Ercüment Ovalı, geliştirdikleri iki aşıdan birinin adını OZG38-61 koyduğunu söyledi. Bu ismi çocuklarının istediğini söyleyen Ovalı, ismin sonundaki 61 rakamının tuttuğu takım olan Trabzonspor'u temsil ettiğini söyledi. Prof. Dr. Ovalı yaptığı açıklamada, "OZG38-61, çocuklarımın istediği bir isim. OZG Bulut'un çok sevdiği bir dostunun kısaltılmış ismi, 38 bizim sağlıklı yaşamamızı sağlayan tüm laboratuvarı temizleyen Recai'nin memleketinin plakası ve 61'de ben Trabzonsporluyum" ifadelerini kullandı.
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