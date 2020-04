Altay’da hedef Süper Lig

“Galiba bu sezon seyircisiz tamamlanacak ama liglerin oynanacağı konusunda inancımız tam. Kulübü eski günlerine döndürmeyi istiyoruz.”

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, yeni tip korona virüs (Kovid- 19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında ertelenen karşılaşmaların Haziran ayında oynanacağı inancında olduklarını söyledi.



'BAŞARACAK GÜÇTEYİZ'

Bu sezonki yarışın çok heyecanlı geçtiğine ve takımlar arasında puan farkının az olduğuna değinen Ekmekçioğlu, "Tek hedefimiz şampiyonluk" dedi. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, şöyle devam etti: "Kalan 6 maçta her an her şey olabilir. Liglere ara verilmeden önce çok iyi bir hava yakalamıştık. Kalan 6 maçın hepsini kazanmak için sahaya çıkacağız. Hedefimiz kesinlikle Süper Lig. Süper Lig'e çıkıp, kulübümüzü eski günlere döndürmek istiyoruz." Ekmekçioğlu, Alsancak Stadı inşaatının sürdüğünü ve gelecek sezon maçlarını burada oynamayı hedeflediklerini bildirdi. Takımın önemli golcülerinden Marco Paixao'nun durumuyla ilgili de değerlendirmede bulunan başkan Özgür Ekmekçioğlu, oyuncunun yeni sezonda da takımda kalacağına inançlarının tam olduğunu sözlerine ekledi.

'KARŞILAŞMALAR BİR ŞEKİLDE OYNANACAK'

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, salgında Türkiye'nin iyi bir sınav verdiğini aktardı, liglerin ne zaman başlayacağı konusunda yapılan görüşmeleri yakından takip ettiklerini vurguladı. Ekmekçioğlu, "Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ile devamlı görüşüyoruz. Liglerin oynanacağı konusunda hepimiz hemfikiriz. Bazı ülkelerin ligleri şu anki haliyle tescil etmeyi düşünmesi UEFA tarafından tepkiyle karşılandı. Bu demek oluyor ki ligler bir şekilde oynanacak. Haziran başı veya ortasında ligler oynanacak gibi gözüküyor. Seyircisiz tamamlanacak gibi" dedi.

GENÇ İSİMLER ŞANS BULAMADI

ALTAY'DA altyapıdan yetişen futbolcular formaya hasret kaldı. Altyapıdan yetişip ligde 9 maça çıkarak en fazla şans bulan stoper Cenk Özkacar, son 6 haftada kulübeyi mesken tuttu. Celta Vigo'da forma giyen Okay Yokuşlu'nun kardeşi Kutay, ligde 1 kez bile forma şansı bulamazken, genç stoper kupada 2 maçta oynadı. Galatasaray'ın talip olduğu 17 yaşındaki milli forvet Kazımcan Karataş, siyah-beyazlı formayla ligde sadece Ümraniye deplasmanında uzatma dakikalarında oyuna alındı. Kazımcan'ın kendisi gibi profesyonel olan kaleci kardeşi Eren, sadece U-19 Elit Ligi'nde görev aldı. Yönetim sezon başında Çağrı (Zonguldak Kömür) ve Murat Berkan'ı (Başkent Akademi) ara transfer döneminde ise Eren Erdoğan (Fethiye), Kadir (Turgutlu) ve Mesut Can'ı (Derince) tecrübe kazanmaları için alt ligdeki takımlara kiralık gönderdi.

KERİM'E ARA İLAÇ GİBİ GELDİ

Altay'ın devre arasında Süper Lig ekibi Gazişehir'den kadrosuna kattığı tecrübeli oyuncu Kerim Avcı, sakatlığını tamamen atlattı. Ligin 28. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanında sakatlanan 30 yaşındaki futbolcunun sahalardan 1 ay uzak kalacağı açıklamıştı. Korona virüs nedeniyle liglere verilen ara Kerim'e yaradı. Avcı'nın sakatlığının son bulduğu ve evinde düzenli olarak bireysel antrenmanlarını yaptığı bildirildi. Liglerin başlamasıyla birlikte Kerim Avcı'nın takımla çalışmalara katılacağı ve görev alabileceği bildirildi. Oyun kurucu pozisyonunda görev yapan oyuncu Altay'da 9 maçta 1 gol atmıştı.