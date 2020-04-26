Antalya ve İstanbul şıkları da gündem

TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, “Biz aynı kentte oynansın diye plan yapmadık ama bu seçeneğe açık kapı bırakmak lazım” dedi

Futbol Federasyonu (TFF) Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı, ligleri ve Türkiye Kupası'ndaki maçları 12 Haziran 26 Temmuz tarihleri arasında normal statüde bitirmek istediklerini belirtirken, "Ancak kararı Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulu verecek" dedi.

BİZİM ÖNERİMİZ

SÜPER Lig'de 8, TFF 1. 2. ve 3.Lig'de 6 hafta maçlarımız var. Türkiye Kupası'nda ise üç bir de final olmak üzere 4 maç oynanacak. Alt liglerde ise Play-Off maçları oynanacak. Bize 10 hafta yeterli gibi görünüyor" dedi. Yardımcı, "Bunlar bizim önerimiz. Gelecek hafta bununla ilgili daha net bir tablo çıkar. Planlama normal lig formatı üzerine. İstanbul veya Antalya diye bir planımız olmadı. Tabii şartlar bunu gerektirirse açık kapı bırakmakta fayda var. Federasyon olarak böyle bir planlama hiç yapmadık. Ama seyircisiz oynama durumu kesin" ifadelerini kullandı.



MAÇLAR İÇİN YENİ ÖNLEMLER

Kulüpler, şu anda yurt dışında bulunan yabancı oyuncularını Türkiye'ye getirmek ve Mayıs ortasında çalışmalara hazır olmaları konusunda uyaran Servet Yardımcı, "Her takım dışarıdan futbolcularını getirtip, 15 günlük karantina sürecini tamamlamalı. Futbolcuların test edilmesi, oturma düzeni, sahada kaç kişi olacak, futbolcuların soyunma odasındaki hijyenik durumları nasıl olacak, bunların hepsinin kriterleri belirleniyor, Sağlık Kurulu çalışıyor" dedi.