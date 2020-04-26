Eroğlu belirsizliği

Fenerbahçe’nin altyapı koordinatörlüğü için nabız yokladığı Altınordu teknik patronu Hüseyin Eroğlu’nun kulüpteki kaderi henüz netleşmedi

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'na teklif yağıyor. Fenerbahçe'nin altyapı koordinatörlüğü için gündeme aldığı Eroğlu, bir çok Süper Lig takımının da radarına girdi. Uzun yıllardır kırmızı-lacivertli kulüpte görev yapan, 3. Lig ve 2. Lig'de şampiyonluk yaşayan 47 yaşındaki teknik adamın, Alanyaspor, Malatyaspor ve Ankaragücü'nün ardından Gazişehir FK'nın da gündeminde olduğu öğrenildi. Süper Lig ekibi Gazişehir'in salgın nedeniyle liglere verilen arada kimseye haber vermeden kentten ayrılan Marius Sumudica ile yeni sezon öncesi yollarını ayırması bekleniyor. Gazişehir'in yeni sezonda takımı Hüseyin Eroğlu'na teslim etmeyi planladığı öğrenildi. Bu sezon Altınordu ile sözleşmesi bitecek olan başarılı teknik adamın, uzun yıllar birlikte çalıştığı kulüp Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile görüşmeden kendisine bir üst ligden gelen teklifleri değerlendirmeye almayacağı bildirildi.



SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Altınordu'nun başında 1. Lig'de üç kez Play-Off'un kapısından dönen Hüseyin Eroğlu, Türkiye'de aralıksız en uzun süre aynı takımı çalıştırma başarısını gösteren teknik adamların başında geliyor. Eroğlu, 249 maçta takımın başında sahaya çıktı. 106 galibiyet çıkartan Hüseyin Eroğlu, 69 beraberlik ve 74 yenilgiyle sahadan ayrıldı.



■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ