F.Bahçe’nin Altay kararı

Fenerbahçe’nin genç file bekçisi Altay’a teklif yağıyor. Ancak sarı lacivertli ekip satmaya yanaşmıyor

Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nden büyük umutlarla transfer ettiği, 25 hafta boyunca Süper Lig maçlarında kalesini emanet ettiği Altay Bayındır'a Avrupa'nın devleri B.Münih, Ajax ve R.Madrid gibi takımlar talip olmuştu. 22 yaşındaki Milli futbolcu ile 2023 yılın Haziran ayına kadar sözleşme yapan Sarı- Lacivertli ekip ise Altay'a gelen bu tekliflere sıcak bakmıyor. Yönetimin, Altay'ı en az 2 sezon daha takımda tutmak istediği gelen haberler arasında yer alıyor. Bursa altyapısında kariyerine başlayan genç eldiven, sırasıyla Arabayatağı, Bursa Yol ve Ankaragücü'nde forma giydikten sonra sezon başı F.Bahçe'ye transfer olmuştu.



27 MAÇTA 36 GOL YEDİ

Sarı-lacivertli takımda 25'i Süper Lig ve 2'de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 27 müsabakada görev yaptı. Altay bu maçlarda kalesinde 36 gol gördü.