Göztepe’ye hücum! Devler Serdar ve Titi için harekete geçti

G.Saray’ın istediği Alpaslan ile Almanya’dan talipleri olan Halil Akbunar’ın ardından Cim-Bom’un listesindeki Serdar için Trabzon devreye girdi. Titi’ye Fenerbahçe teklif yaptı

Göztepe yönetimi korona virüs nedeniyle lige verilen arayı fırsata çevirip bir sonraki sezonun transfer çalışmalarını yaparken kadrosundaki oyunculara da bir çok kulüpten talipler çıkıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Alpaslan Öztürk'ün ismi gündemden bir türlü düşmezken, Halil Akbunar için de Almanya'nın birçok kulübünden teklifler geliyor. Bu iki futbolcunun sarı-kırmızılı ekip ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki Brezilyalı Titi'ye ise Fenerbahçe'nin teklif götürdüğü öğrenildi.



TRABZON DEVREDE

Titi'nin yanıt vermediği bildirilirken Göztepe'nin başarılı stoper ile 1 yıllık sözleşme uzatma opsiyonuna sahip olduğu öğrenildi. Titi'den memnun olan sarıkırmızılıların bu opsiyonu devreye sokarak yıldızın elden kaçmasına engel olmayı planladığı belirtildi. Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan ve gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Trabzonspor, Galatasaray'ın da listesinde bulunan Serdar Gürler'e göz dikti. Son 2 sezonda Göztepe'de yaptığı çıkışla adından söz ettiren 28 yaşındaki yıldız için Huesca'dan fiyat istendi. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir onay verince Karadeniz ekibi İspanyol ekibiyle pazarlıklara başladı.

TAKIMIN BANKOSU

Futbola ülkesi Brezilya'nın Internacional takımında başlayan Titi lakaplı Cristian Chagas Tarouco, Bahia'da 6, Vasco da Gama'da 1 sezon oynadıktan sonra 2015'te geldiği Kasımpaşa'da 2, Bursaspor'da ise 1 sezon görev yaptı. İki seoynadıktan zon önce Göztepe'ye transfer olan 32 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılı ekipte bu süreçte 62 maçta görev alıp iki golün de asistini yaptı. Takımın bankosu olan Titi bu sezon 26 resmi maçta 2328 dakika sahada kald



TRABZON'DA OYNAMIŞTI

Fransa'da doğan ve Sochaux'ta yetişen Serdar 2012'de Türkiye'de ilk kez Elazığspor'da forma giyerken 2014-16 sezonlarında Trabzonspor'da forma giymişti. Daha sonra G.Birliği ve Osmanlıspor'da forma giyen 28 yaşındaki yıldız futbolcu İspanya'nın Huesca takımına transfer olmuş geçen sezon önce de Göztepe'ye kiralık olarak gelmişti. Serdar bu sezon 6 gol atıp 6 golün de asistini yaptı.

GENÇLERE GÜN DOĞACAK

Göztepe'de salgın nedeniyle maçların ertelenmesi gelirleri azaltırken, gözler genç futbolculara çevrildi. Yeni sezonda sözleşmesi sona erecek birçok futbolcuyla yolları ayırıp, çok fazla takviye yapmayı düşünmeyen sarı-kırmızılılarda teknik ekibin liglerin başlamasının ardından gençleri vitrine çıkaracağı bildirildi. Kaleciler Göktuğ, Eren ve Arda'nın yanı sıra Yalçın, Ege, Yusuf, Hüseyin Bulut, Atakan ile Metin'in hem kalan maçalarda, hem de 2020- 2021 sezonunda çok daha fazla süre alacakları öğrenildi.