Hasan Ali bombası

Korona virüs salgını nedeniyle yabancıdan çok yerli oyuncu transfer etmeyi düşünen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in önümüzdeki sezon için sol bek bölgesine takviye istediği öğrenildi. Saracchi dışında elinde orijinal bir sol bek olmayan sarı-kırmızılılarda hedef, Hasan Ali Kaldırım. 7 sezondur Fenerbahçe forması giyen ve sezon sonunda kontratı sona erecek olan tecrübeli oyuncunun, henüz sarılacivertlilerle anlaşamadığı belirtildi. Yönetimin 30 yaşındaki oyuncuya 'yeni hocayı bekle' dediği ve bu yüzden görüşmelerin tıkandığı bildirildi. Durumu fırsat bilen Cimbom, Hasan'ı ikna edip kadroya katmayı hedefliyor.



18 KEZ MİLLİ OLDU

Galatasaray'ın hedefinde olan Hasan Ali kaldırım, 18 kez millî takımlara çağrıldı. 4 kez Türkiye U-17, 2 kez Türkiye U-20, 7 kez Türkiye U-21 ve 4 kez Türkiye A Milli forması olmak üzere toplam 18 kez millî formayı giyen tecrübeli savunma oyuncusu bu müsabakalarda 1 gol kaydetmeyi başardı.

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