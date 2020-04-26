Horoz’da mesai yarın başlayacak

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, yarın Haluk Ulusoy Tesisleri'nde bir araya gelerek çalışmalara yeniden başlayacak. Korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 19 Mart'ta liglere ara verilmesinin ardından 5 haftadır evlerinde idmanlarını sürdüren yeşil-siyahlı oyuncular ilk etapta sosyal mesafe kuralına uyarak 4'erli gruplar halinde antrenmanlarını yapacak. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde bir araya gelecek oyuncular, teknik direktör Bülent Uygun nezaretinde çalışmalara başlayacak.



BARROW VE STACKHOWİAK YOK

Denizlispor'da sakat futbolcu bulunmazken, izinsiz olarak kentten ayrılan Modou Barrow ve sözleşmesini tek taraflı fesheden kaleci Adam Stackhowiak takımda yer almayacak. Teknik direktör Bülent Uygun, ligler başlayana kadar futbolcuları fiziksel ve mental olarak toparlamaya çalışacaklarını söyledi. Uygun, "Sosyal mesafe kurallarına uymamız gerekiyor. Haziranda futbola dönülmesi bekleniyor. Bu tarihe kadar eksiklerimizi kapatacağız" dedi.

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