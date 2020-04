Kaf-Kaf başaracak

2011’den bu yana Karşıyaka forması giyen stoper Metin, başarıya inandıklarını söyledi

Karşıyaka'da 2011 yılından beri A takımda yer alan stoper Metin Peker, salgın sonrası yarım kalan işlerini tamamlamak istediklerini belirtti. Türkiye ve dünyanın virüsten kurtulmasını en kısa sıra sürede normal hayata dönmek için gün saydıklarını belirten 27 yaşındaki savunma oyuncusu, "Umarım en kısa sürede her şey normale döner. Uzun bir süre futboldan ayrı kaldık. Ligler başladığında geçen sezon Play-Off'ta ıskaladığımız 2. Lig biletini bu yıl almak istiyoruz. Bunun bilincinde salgın sonrası sahada olacağız" dedi.



'PES ETMEDİK VE SAVAŞTIK'

Süper Lig haricinde her ligde görev yapan Metin Peker, "Bu çatı altında zor günler de güzel günlerde yaşadım. Ancak arkadaşlarımızla birlikte hiçbir zaman pes etmeden mücadelemizi sürdürdük. Şuan kulübümüz idari anlamda çok iyi durumda. Taraftarımız her zaman olduğu gibi hep yanımızda. Bizde sahada elimizden geleni yaparak armamızı layık olduğu yere getirmek istiyoruz" diye konuştu. Tecrübeli oyuncu, Karşıyaka formasıyla 128 maçta görev yaptı ve 4 gol atma başarısını gösterdi. KSK'nin alt yapısında ise 101 maçta ter dökerek 4 kez rakip fileleri havalandırdı.



■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ