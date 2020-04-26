Kaleye dev adaylar

Beşiktaş’ta Loris Karius’un ayrılmasının ardından 1 numaralı bölge için transfer çalışmaları başladı

Loris Karius ile yollarını ayırmaya hazırlanan siyahbeyazlılar, önümüzdeki sezon için kaleye çifte takviye yapmayı planlıyor. Yönetimin hedefindeki isimler ise bonservisi Fulham'da olan takımın eksi kalecisi Fabri ve Başakşehirli Volkan Babacan. Yönetim Fabri ve Volkan'a transfer için, "Bonservislerinizi alıp gelin" mesajını yolladı. Siyahbeyazlılara gelmek isteyen iki ismin de kulüpleriyle birer yıllık sözleşmesi bulunuyor. Fulham'dan Mallorca'ya kiralanan Fabri, İspanyol ekibinde de şans bulamıyor. Fulham da onu kadroda düşünmüyor. Volkan da Başakşehir'de Mert Günok'un arkasında ikinci kaleci durumunda. Fabri, Beşiktaş formasıyla kariyerinin zirvesine çıkmış ve 6 milyon Euro'ya Fulham'a gitmişti. Milli Takım'ın eski 1 numarası Volkan Babacan da Beşiktaş'ta yeniden kendini ispatlamayı hedefliyor.